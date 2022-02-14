Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що Україні воєнний стан наразі вводитися не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
Зокрема, у міністра запитали, чи варто очікувати від держави рішення про введення воєнного стану і щодо ефективного регулювання стану інформаційного простору з огляду на нарікання роботи медіа у контексті висвітлення подій на українсько-російському кордоні.
"Я переконаний, що для введення такого стану особливого правового режиму сьогодні абсолютно підстав таких немає. Тільки заради того, аби врегульвати і унормувати медійну атмосферу, - ні у якому разі цього робитися не може. Ми живемо з вами у все ж таки демократичній країні і вчимося прозодити і такі випробування", - наголосив Резніков.
"Я абсолютно спокійно впевнений у тому, що ми передивесо цю крищу. Вона у першу чергу діцсно носить інформаційний характер і ми вийдемо з неї ще сильніше. Але воєнний стан вводиться, якщо наступає безпосередня агресія у якості вже вторгнення. Я маю надію, що такого вторгнення не відбудеться, і тому усе буде добре", - наголосив Резніков.
Він також заявив, що нікуди не збирається їхати з України.
"Моя оцінка моменту сьогодні точно не тривожна, точно відсутність будь-яких, скажімо так, збирати чемодани і кудись їхати. Ми залишаємось тут. Ми працюємо і не плануємо нікуди їхати, хто б там щось не думав", - заявив Резніков.
Нагадаємо, у Верховну Раду буде внесено законопроект про заборону покидати Україну чиновникам та народним депутатам в разі запровадження надзвичайного або воєнного стану.
Документом передбачається, що у разі якщо буде введено надзвичайний або воєнний стан в Україні, чиновникам всіх категорій, народним депутатам буде заборонено виїзд за кордон. Тих, хто покине територію Україну, хочуть позбавляти мандатів.