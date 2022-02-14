Міністр сподівається, що російського вторгнення не буде, а Україна вийде з кризи, пов'язаної із накопиченням російських військ біля кордону, сильнішою.

Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що Україні воєнний стан наразі вводитися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Зокрема, у міністра запитали, чи варто очікувати від держави рішення про введення воєнного стану і щодо ефективного регулювання стану інформаційного простору з огляду на нарікання роботи медіа у контексті висвітлення подій на українсько-російському кордоні.

"Я переконаний, що для введення такого стану особливого правового режиму сьогодні абсолютно підстав таких немає. Тільки заради того, аби врегульвати і унормувати медійну атмосферу, - ні у якому разі цього робитися не може. Ми живемо з вами у все ж таки демократичній країні і вчимося прозодити і такі випробування", - наголосив Резніков.

"Я абсолютно спокійно впевнений у тому, що ми передивесо цю крищу. Вона у першу чергу діцсно носить інформаційний характер і ми вийдемо з неї ще сильніше. Але воєнний стан вводиться, якщо наступає безпосередня агресія у якості вже вторгнення. Я маю надію, що такого вторгнення не відбудеться, і тому усе буде добре", - наголосив Резніков.

Він також заявив, що нікуди не збирається їхати з України.

"Моя оцінка моменту сьогодні точно не тривожна, точно відсутність будь-яких, скажімо так, збирати чемодани і кудись їхати. Ми залишаємось тут. Ми працюємо і не плануємо нікуди їхати, хто б там щось не думав", - заявив Резніков.

Нагадаємо, у Верховну Раду буде внесено законопроект про заборону покидати Україну чиновникам та народним депутатам в разі запровадження надзвичайного або воєнного стану.

Документом передбачається, що у разі якщо буде введено надзвичайний або воєнний стан в Україні, чиновникам всіх категорій, народним депутатам буде заборонено виїзд за кордон. Тих, хто покине територію Україну, хочуть позбавляти мандатів.

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