Країна ділиться своїм досвідом із партнерами.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав виробників зброї країн-партнерів протестувати її на полі бою.

Таку заяву він зробив в ході бесіди, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council.

"Я вважаю, що для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їхнє озброєння. Тому давайте нам інструменти, а ми закінчимо роботу й у вас буде нова інформація", – сказав міністр.

За його словами, наразі територія України є "полігоном", на якому тестується велика кількість зброї.

"Росіяни мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також сучасне обладнання. Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога", - підкреслив Резніков.

Раніше міністр оборони України заявив, що Україна потребує щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270 для ефективної контратаки і перелому у війні.

Також повідомлялося, що Україна незабаром отримає додаткову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції.

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