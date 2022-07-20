Міністр оборони України Олексій Резніков закликав виробників зброї країн-партнерів протестувати її на полі бою.
Таку заяву він зробив в ході бесіди, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council.
"Я вважаю, що для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їхнє озброєння. Тому давайте нам інструменти, а ми закінчимо роботу й у вас буде нова інформація", – сказав міністр.
За його словами, наразі територія України є "полігоном", на якому тестується велика кількість зброї.
"Росіяни мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також сучасне обладнання. Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога", - підкреслив Резніков.
Раніше міністр оборони України заявив, що Україна потребує щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270 для ефективної контратаки і перелому у війні.
Також повідомлялося, що Україна незабаром отримає додаткову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції.
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