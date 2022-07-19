Преставник угорського уряду Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

Заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що угорці готові пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, у тому числі і військову.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

"Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, ще на початку повномасштабного російського вторгнення у Україну міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не дозволить везти через свою територію військову допомогу Україні від інших країн.

Також Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.