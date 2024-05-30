Цілі збивали у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

У ніч на 30 травня окупаційна армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України.

Як повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук, ворог застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині. Також українську територію атакували 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська РФ та мису Чауда окупованого Криму.

"Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", - зазначив командувач.

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Атаки РФ на Україну

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи останні ракетні атаки, зауважив, що ворог намагається зробити те, що не встиг взимку.

"Що стосується мети - тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільних об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури. Тобто умисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об’єктам цивільної інфраструктури і ускладнити життя мирних громадян і посилити гуманітарні проблеми в країні", - наголосив Юсов.

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