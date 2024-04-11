Удари завдаються саме по цивільних об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури, зазначили в українській військовій розвідці.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов стосовно нічної атаки російських окупантів по Україну зауважує, що ворог намагається зробити те, що не встиг взимку.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо сьогоднішньої нічної атаки Росії по Україні дронами та ракетами, та її головної мети. Представник ГУР МО зауважив, що про імовірність таких комбінованих та масованих атак було відомо, і про це говорилося публічно.

"Що стосується мети - тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільних об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури. Тобто умисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об’єктам цивільної інфраструктури і ускладнити життя мирних громадян і посилити гуманітарні проблеми в країні", - наголосив Юсов.

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Він підкреслив, що це воєнні злочини, і що їх бачить увесь світ. "І протидія цим злочинам також відома, і українське керівництво поговорить про це уголос на весь світ", - сказав представник розвідки.

Юсов також зазначив: "Те, що вони (російські окупанти, - УНІАН) не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз. Стосовно нищення, зокрема, української енергетики… Стосовно військових цілей не йдеться. Це, ще раз повторюємо, удари суто по цивільних об’єктах".

У центрі уваги ракетна атака сьогодні та дронова - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, уночі російські окупанти запускали по Україні ракети та дрони у кілька хвиль. Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зауважив, що ворог завдав комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Основний напрямок - Львівська область.

Так, загалом загарбники застосували 82 засоби повітряного нападу. В результаті протиповітряного бою було знищено 57 повітряних цілей.

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