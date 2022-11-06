Офіцери не перебувають на позиціях з мобілізованими, а відразу тікають на другу лінію оборони.

Росія перетворила Кремінну у основний хаб для "мобіків". Їх "кидають" на позиціях без командування та повертають на поле бою примусово.

Як пише міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на джерела HUMINT, мобілізованих одразу кидають у бій на передову. При цьому кадрові військовослужбовці РФ перебувають у другій та третій лінії.

"Деякі з росіян зібрані у окремі чорні роти - загороджувальні загони, які мають не допускати втечу ЧМОбіків в тил. При цьому офіцери РФ майже не перебувають із мобілізованими на передових позиціях, а віддають наказ утримувати певну ділянку й одразу тікають на 2 лінію", - йдеться у повідомленні.

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Мобілізації у РФ: останні новини

2 листопада УНІАН вже повідомляв, що у РФ чоловікам продовжують надходити повістки, попри заяви Шойгу. Як зазначав експерт Олександр Коваленко, Путін просто закидає фронт "мобіками", але ситуацію це не рятує. У багатьох російських підрозділів втрати в особовому складі сягнули вже понад 60%, повідомив оглядач.

3 листопада у Генштабі розповіли, що мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт будь-яким способом. Вже відомо про випадки втечі з військові частини та навіть самогубства.

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