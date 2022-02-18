РФ могла збільшити кількість військових навколо України до 190 тисяч - місія США в ОБСЄ

Як повідомляє посол Майкл Карпентер, станом на 30 січня кількість російських військ становила близько 100 тис. осіб.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер повідомляє, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

Про це йдеться у заяві Карпентера на сайті місії США в ОБСЄ стосовно засідання в рамках Віденського документа, яке Росія проігнорувала.

"Ми оцінюємо, що Росія імовірно зосередила між 169-190 тисячами особового складу в Україні (на окупованих територіях - УНІАН) і біля неї, якщо порівнювати з близько 100 тисячами станом на 30 січня", - заявив Карпентер.

У зв'язку з цим дипломат зазначив, що ця оцінка включає воєнні сили вздовж кордону з Україною, у Білорусі і в окупованому Криму, а також Національну гвардію РФ та інші внутрішні безпекові підрозділи, які розміщені у цих районах, і керовані Росією сили на окупованому Донбасі.

"Хоча Росія прагне применшити або ввести світ в оману про її підготовку на суходолі і у повітряному просторі, російські військові опублікували інформацію про їхні широкомасштабні воєнно-морські навчання у Чорному морі, Балтійському морі і в Арктиці. Росія публічно сказала, що лише навчання у Чорному морі включають більш ніж 30 човнів, і ми оцінюємо, що висадка десантних кораблів з Північного і Балтійського флотів, відправлених у Чорне море, спрямована на посилення сил там", - сказав Карпентер.

За його словами, це найбільш значна воєнна мобілізація у Європі з часів Другої світової війни.