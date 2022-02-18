РФ могла збільшити кількість військових навколо України до 190 тисяч - місія США в ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер повідомляє, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
Про це йдеться у заяві Карпентера на сайті місії США в ОБСЄ стосовно засідання в рамках Віденського документа, яке Росія проігнорувала.
"Ми оцінюємо, що Росія імовірно зосередила між 169-190 тисячами особового складу в Україні (на окупованих територіях - УНІАН) і біля неї, якщо порівнювати з близько 100 тисячами станом на 30 січня", - заявив Карпентер.
У зв'язку з цим дипломат зазначив, що ця оцінка включає воєнні сили вздовж кордону з Україною, у Білорусі і в окупованому Криму, а також Національну гвардію РФ та інші внутрішні безпекові підрозділи, які розміщені у цих районах, і керовані Росією сили на окупованому Донбасі.
"Хоча Росія прагне применшити або ввести світ в оману про її підготовку на суходолі і у повітряному просторі, російські військові опублікували інформацію про їхні широкомасштабні воєнно-морські навчання у Чорному морі, Балтійському морі і в Арктиці. Росія публічно сказала, що лише навчання у Чорному морі включають більш ніж 30 човнів, і ми оцінюємо, що висадка десантних кораблів з Північного і Балтійського флотів, відправлених у Чорне море, спрямована на посилення сил там", - сказав Карпентер.
За його словами, це найбільш значна воєнна мобілізація у Європі з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого, ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 19% українців оцінюють як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку.
Загроза нового нападу Росії
Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.
15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.