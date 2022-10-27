Росіяни розглядають варіант ліквідації військово-політичного керівництва країни.

Росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з території Білорусі - через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center, передає Укрінформ.

"Ми не виключаємо, що противник знову може вдатися до наступу на Київ. Насамперед вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва", – сказав Громов.

Водночас генерал нагадав, що їм не вдастся так швидко просуватися, як у лютому, адже ЗСУ набули бойового досвіду та готові до будь-яких сценаріїв.

"Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед з республіки Білорусь. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області. Ми готові до цього, але на даний час ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати", – наголосив Громов.

Насамперед від РФ наразі слід очікувати більше атак на об'єкти інфраструктури.

Окупація Київської області – що відомо

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ.

Вже наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського району. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.

Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

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