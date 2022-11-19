Москва сподіважться, що зможе досягти домінування в небі.

Росія вдається до масованих ракетних ударів по Україні з метою виснаження та послаблення українських засобів протиповітряної оборони. Москва сподівається, що зможе досягти домінування в небі.

"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час поїздки на Близький Схід, пише Reuters.

Втім високопоставлений чиновник Пентагону наголосив, що США "знають усе про російську теорію перемоги і прагнуть впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною".

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Масовані ракетні удари по Україні - що треба знати сьогодні

Загарбники восени здійснили низку масованих атак по нашій державі - 10, 11, 17, 31 жовтня та 11 і 15 листопада. Ціллю супротивника стали енергетичні інфраструктурні об'єкти.

Атака РФ 15 листопада стала найбільш масованою - супротивник запустив по України 96 крилатих ракет та ударні безпілотники. Понад 70 ракет та низку дронів збили українські захисники.

Через те, що супротивники поцілили в енергетичні об'єкти, розпочалися екстрені відключення світла майже по всій нашій території.

18 листопада прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що через ворожі ракетні удари виведена з ладу майже половина енергосистеми країни.

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