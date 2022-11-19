Вороги здійснили понад 42 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначив Генштаб ЗСУ.

За добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів по території України.

Супротивник також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

У Генштабі наголошують, що противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Відео дня

На Сіверському напрямку ворог гатив з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник атакував з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку російські загарбники обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Серебрянівка, Соледар, Спірне тв Яковлівка на Донеччині, а на Авдіївському напрямку противник атакував з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччині та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому напрямку ворог гатив з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк.

На Херсонському напрямку - з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

Масовані ракетні удари по Україні - що треба знати сьогодні

Загарбники восени здійснили низку масованих атак по нашій державі - 10, 11, 17, 31 жовтня та 11 і 15 листопада. Ціллю супротивника стали енергетичні інфраструктурні об'єкти.

Атака РФ 15 листопада стала найбільш масованою - супротивник запустив по України 96 крилатих ракет та ударні безпілотники. Понад 70 ракет та низку дронів збили українські захисники.

Через те, що супротивники поцілили в енергетичні об'єкти, розпочалися екстрені відключення світла майже по всій нашій території.

18 листопада прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що через ворожі ракетні удари виведена з ладу майже половина енергосистеми країни.

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