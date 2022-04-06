Зеленський вважає, що РФ спеціально не пропускає гуманітарні вантажі, щоб світ не побачив гуманітарну катастрофу.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що гуманітарні вантажі з української сторони не допускаються до Маріуполя, оскільки російська сторона боїться, що "світ побачить, що там відбувається".

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

"Вони всі бояться, що світ побачить, що там. Тому ми не можемо завезти гуманітарні вантажі. Там не десятки, а тисячі вбитих, тисячі поранених", - сказав він.

"Ми не знаємо, скільки маріупольців закінчили трагічно це життя. Але вони не зможуть це сховати. Це тисячі людей, це неможливо зробити. Це ми побачимо, коли ми зможемо зайти до нашого міста", - вважає президент.

Відповідаючи на питання про відповідальність за злочини проти мирного населення, Зеленський сказав: "Російська армія та політичне керівництво, всі, хто розробляв цю операцію, віддавав накази та виконував – усі є військовими злочинцями. Усі мають понести відповідальність".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня британська розвідка підтвердила погіршення гуманітарної ситуації у Маріуполі. Понад 160 тис. осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води.

Росіяни не припиняють завдавати авіаударів по місту. Не вщухають важкі бої.

Російські окупанти блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників Маріуполя здатися.

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