За свідченнями очевидців, колаборанти збирають та спалюють тіла замордованих і вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя.

У Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії, щоб приховати вчинені армією РФ злочини щодо мирного населення.

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

"Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів.

"Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів "ДНР". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію", - додали у мерії.

Своєю чергою мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів.

"Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцім та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міськрада Маріуполя опублікувала список зрадників з ОПЗЖ. Зазначається, що саме вони допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.

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