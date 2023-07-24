Росія визначила використання тактичних БПЛА для атак по Україні як постійну компоненту війни. Нагадаємо, що в ніч на 24 липня в Москві було "гучно" через приліт дронів.
Про це свідчить намір агресора привчати дітей до використання бойових дронів ще з малого віку, викладаючи це як шкільний предмет, зазначає розвідка Британії.
За даними аналітиків, незабаром всіх російських школярів навчать основам управління бойовими безпілотниками: розвідці території, протидії та використанню дронів. Про такий намір повідомляв сенатор Амурської області Артем Шейкін.
Також ці уроки планують поєднати з навчанням стрільби зі штурмової гвинтівки, застосування ручної гранати та надання першої медичної допомоги в рамках "нової" програми "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів. Вона стане обов’язковою у РФ з 1 вересня 2023 року.
Міноборони Британії зазначає, що такі наміри більше пов'язані зі спробою привити дітям культуру мілітаризованого патріотизму, а не прагненням розвинути реальні здібності.
"Однак додавання навичок використання БПЛА підкреслює, як Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як постійний компонент сучасної війни", - йдеться у повідомленні.
Окупанти вночі застосували дрони по Одеській області
Нагадаємо, в ніч на 24 липня армія РФ знову організувала повітряну атаку по Одесі після цинічного руйнування наймасштабнішого православного храму міста Спасо-Преображенського собору.
Зокрема, тривога тривала близько 3 години 53 хв. За словами речника армії "Південь", росіяни намагалися атакувати південь області дронами-камікадзе. Зазначалося, що є влучання.