Про це свідчить намір країни-терориста навчати дітей використовувати БПЛА зі шкільного віку.

Росія визначила використання тактичних БПЛА для атак по Україні як постійну компоненту війни. Нагадаємо, що в ніч на 24 липня в Москві було "гучно" через приліт дронів.

Про це свідчить намір агресора привчати дітей до використання бойових дронів ще з малого віку, викладаючи це як шкільний предмет, зазначає розвідка Британії.

За даними аналітиків, незабаром всіх російських школярів навчать основам управління бойовими безпілотниками: розвідці території, протидії та використанню дронів. Про такий намір повідомляв сенатор Амурської області Артем Шейкін.

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Також ці уроки планують поєднати з навчанням стрільби зі штурмової гвинтівки, застосування ручної гранати та надання першої медичної допомоги в рамках "нової" програми "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів. Вона стане обов’язковою у РФ з 1 вересня 2023 року.

Міноборони Британії зазначає, що такі наміри більше пов'язані зі спробою привити дітям культуру мілітаризованого патріотизму, а не прагненням розвинути реальні здібності.

"Однак додавання навичок використання БПЛА підкреслює, як Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як постійний компонент сучасної війни", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вночі застосували дрони по Одеській області

Нагадаємо, в ніч на 24 липня армія РФ знову організувала повітряну атаку по Одесі після цинічного руйнування наймасштабнішого православного храму міста Спасо-Преображенського собору.

Зокрема, тривога тривала близько 3 години 53 хв. За словами речника армії "Південь", росіяни намагалися атакувати південь області дронами-камікадзе. Зазначалося, що є влучання.

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