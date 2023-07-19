Наразі відомо про три такі бази. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав чергову базу окупантів в Маріуполі, облаштовану поблизу виїзду в бік Мангуша/Бердянська.

В районі Маріуполя російські окупанти переобладнують бази відпочинку під військові бази.

Як йдеться у повідомленні Генштабу, в селищах Ялта, Юр’ївка та Урзуф території трьох баз відпочинку – "Червона Гвоздика", "Космос" та "Прибій", повністю переобладнано під військові бази. "Там створені фортифікаційні споруди для розміщення російських окупаційних військ", - зазнаяається у повідомленні.

При цьому, аналогічні дії окупантів спостерігаються на окупованій частині Луганської і Донецької областей України.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав чергову базу окупантів у місті, облаштовану поблизу виїзду в бік Мангуша/Бердянська.

"Окупанти продовжують переформатування місць зберігання БК та розміщення окупаційного військового корпусу. В пріоритети тактика "живого щита" - прикриття близьким розташуванням цивільних та дроблення запасів на менші склади", - прокоментував він.

Також, за його даними, окупанти продовжують переоблаштовувати склади з БК посеред житлової багатоповерхової забудови."Було виявлено третю, але точно не останню точку в Центральному районі. Склади меншають по об’єму. Найбільш вирогідний варіант використання таких складів для оператвиного накопичення з подальшим перекиданням на лінію фронту", - зауважив він.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь майже півтора року живе в окупації. За цей час росіяни знищили значну частину міста разом з визначними пам'ятками. Крім цього, окупанти продовують використовувати Маріуполь, як одну з головних логістичних артерій для забезпечення війська на півдні Україні.

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