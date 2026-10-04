РФ перевела Чорноморський флот у режим підвищеної готовності: у ВМС прокоментували

Водночас різких змін ситуація в морі не зазнала та залишається більш-менш стабільною.

Чорноморський флот РФ, за даними партизанського руху "Атеш", переведено в режим підвищеної бойової готовності через наближення річниці удару по Кримському мосту (8 жовтня) – за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, у Чорному морі російським кораблям довелось перейти у глуху оборону.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання про те, що окупанти, за інформацією "Атеш", отримали від командування Чорноморського флоту наказ про суттєве збільшення частоти патрулювання акваторії, підвищити інтенсивність навчань щодо відбиття загроз з моря тощо.

"Насправді, те, що ми з вами взагалі сьогодні обговорюємо тематику щодо того, що росіяни вимушені готуватися до відбиття атак на своїх базах, на початку повномасштабного вторгнення, мабуть, виглядало б трошки сюрреалістично. Але так - станом на сьогодні, ситуація у морі за весь цей період війни розвернулася, і фактично росіяни, які наближалися до нашого берега, вимушені були перейти в глуху оборону. І, дійсно глуху, бо вона навіть не активна в сенсі застосування корабельно-катерного складу", - сказав Плетенчук.

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Він нагадав, що вже були неодноразові удари Сил оборони, зокрема, і по пункту базування Новоросійськ (РФ). Станом на зараз, - це "єдиний і останній форпост" росіян у Чорному морі. "Минула атака була результативною, відповідно ворог звісно теж докладає зусиль для того, щоб лінію оборону тримати, будувати. Але, якщо казати про сьогодні, можна стверджувати, що різких змін ситуація в морі не зазнала, в принципі та залишається більш-менш стабільною", - зазначив речник.

Удари по російському флоту

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів раніше, що Росії буде проблематично відремонтувати уражені Силами оборони в Новоросійську два фрегати та малий ракетний корабель ЧФ РФ. Адже її основна ремонтна база розташована у тимчасово окупованого Криму і може бути атакована українськими захисниками. Він додав, що, станом на зараз, зі складу Чорноморського флоту противника, завдяки діям ЗСУ, вибуло близько 30% одиниць. Також йшлося, що вдвічі скоротилася спроможність щодо застосування "Калібрів".

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