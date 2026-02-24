Противник намагатиметься до кінця цього року розвинути наступ для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, а в подальшому - і Одеси.

Росія хоче на початку квітня вийти на адміністративні межі Донецької області. Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

"Плани противника очевидні, він ставить собі за мету до кінця березня - початку квітня вийти на адміністративні межі Донецької області, також максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській областях", - зазначив він.

Також розповів, що Росія не полишає намірів створення буферної зони вздовж кордону у Сумській та Харківській областях.

"За можливого успіху, до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення, або створення умов для захоплення, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси", - повідомив Паліса.

При цьому генерал підкреслив, що станом на зараз не бачить можливості реалізації цих планів у противника в найближчі півроку.

Важливість Донбасу для Путіна

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Іван Тимочко зазначав, що для кремлівського диктатора Володимира Путіна Донеччина перетворилась на політичне питання, бо визначалась як одна з баз російської агресії проти України. За його словами, протягом зимових місяців ситуація на фронті складна й украй інтенсивна, особливо на Донецькому та Запорізькому напрямках. Водночас він звернув увагу на різницю у пріоритетах противника: якщо Запорізький напрямок росіяни фактично визнають стратегічно важливим для Сил оборони України, то Донецький для них має насамперед політичне значення.

Тимочко пояснив, що саме Донеччина є для РФ не лише зоною найбільшої концентрації боїв, а й ключовим елементом інформаційної кампанії. Найбільш агресивні бойові дії там пов’язані з тим, що Донецьку область у Кремлі з самого початку розглядали як одну з основ російської агресії проти України. Вимоги Москви щодо поступок цією територією, за його словами, мають політичне підґрунтя, адже неспроможність реалізувати власні заяви серйозно б’є по іміджу Путіна всередині РФ.

