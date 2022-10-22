Корабельне угрупування супротивника за добу збільшилося на три одиниці.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" за підсумками оперативної обстановки 21 жовтня.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць. При цьому в його складі 3 надводних ракетоносії, споряджені двадцятьма чотирма "Калібрами", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня корабельне угруповання ворога складалося із 7 одиниць, серед яких, зокрема, 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Вранці 10 жовтня РФ здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Львівській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Тернопільській й Київській областях. Супротивник поцілив у низку об'єктів критичної інфраструктури, загинули 20 осіб, а 108 - були травмовані.

РФ запустила по Україні 84 крилатих ракети, 43 з них - знищили. Військовий експерт Роман Світан вважає, що супротивник під час атаки 10 жовтня видав максимум.

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