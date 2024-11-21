Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.
Реакція Ігната з'явилася у Facebook. Він зауважив, що уся інформація щодо цієї атаки зазначена у зведенні Повітряних сил. Деталей щодо удару не буде.
"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.
Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.
Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.