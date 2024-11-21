Представник Повітряних сил заявив, що деталей щодо удару по місту новим типом озброєння не буде.

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

Реакція Ігната з'явилася у Facebook. Він зауважив, що уся інформація щодо цієї атаки зазначена у зведенні Повітряних сил. Деталей щодо удару не буде.

"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.

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Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.

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