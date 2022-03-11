Він підкреслив, що це є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Від початку вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України.

Про це у Facebook заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу" - наголосив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по смт Баришівка Київської області. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Вже відомо, що травмовано 6 осіб.

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