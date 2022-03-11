Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково, попередньо жертв внаслідок авіаудару немає.

Російські окупанти завдали ракетний удар по смт. Баришівка Київська область.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба.

"По Баришівці здійснено ракетний удар. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" нанесені значні пошкодження інфраструктурі та житловому фонду", - зазначив він.

За словами Кулеби, повністю пошкоджено 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

Травмовано 6 осіб. Про це повідомили у ДСНС України.

"11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка", - йдеться у повідомленні.

"Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню. Травмовано 6 осіб", - додали у ДСНС.

Війна проти України: