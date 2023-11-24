Агресор має відчувати силу на полі бою, зазначив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, яку силу має відчути Російська Федерація, щоб заплатити за агресію проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві. Зеленський сказав, що Україна вдячна Латвії за незмінну підтримку санкцій проти Росії. "Важливо, щоби на рівні кожної конкретної країни і на рівні всієї Європи велась необхідна робота для блокування російських схем обходу санкцій", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що важлива робота розпочалася в Європі та інших юрисдикціях щодо справедливого використання заморожених російських активів.

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"Ми вдячні усім нашим партнерам, які шукають конкретні юридичні рішення для того, щоб активи агресора були направлені тим, хто постраждав від агресії", - відзначив президент.

"Сучасна Росія не вірить ні у що, окрім грошей і сили. Тож агресор повинен відчувати нашу силу на полі бою. Силу політичної єдності Європи. Силу санкційних пакетів, а також агресор повинен найбільше заплатити за свою агресію. Заплатити активами тих осіб, які так чи інакше пов'язані з державою-терористом. Ці кошти повинні працювати заради відновлення України після бойових дій", - наголосив Зеленський.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що війна України та РФ зайшла у глухий кут.

За його словами, українські військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ. За словами президента, вороги думали, що нас переможуть, але цього не трапилося.

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