За його словами, зараз стратегічна поразка Москви вже є очевидною для усіх.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія за рік повномасштабної війни проти України втратила в 10 разів більше військових, аніж за 10 років в Афганістані.

В коментарі "РБК-Україна" він зазначив, що при цьому противник зазнав колосальних втрат у техніці.

"Рік тому багато хто очікував, що Київ впаде за 3 дні. Сьогодні на провідних майданчиках обговорюють, якою має бути перемога України і як оформити поразку Росії", - зазначив Резніков.

Відео дня

За його словами, стратегічна поразка Москви вже є очевидною для усіх і це свідчить про той масштаб змін, які відбулися завдяки стійкості українського народу, майстерності ЗСУ та допомозі союзників України.

"За цей рік Кремль втратив у 10 разів більше солдат, ніж за 10 років війни в Афганістані. І величезну кількість техніки, включно з флагманом Чорноморського флоту, що сталося вперше за понад 100 років", - пояснив міністр оборони.

Резніков додав, що все це знижує ризики для Європи, оскільки в Україні знищено військовий потенціал росіян, який загрожував ЄС та НАТО.

"Україна показала, що може бути ефективним щитом Європи на сході. Інвестиції в посилення України - це безпека і захист для європейців. Я неодноразово повторював, що втримати навалу колись другої армії світу нам вдалося завдяки підтримці широкої коаліції партнерів, у якій США та Польща відіграють особливу роль. Український народ безмежно вдячний американцям і полякам за підтримку", - наголосив він.

На думку міністра, візит президента США Джозефа Байдена до Варшави після відвідин Києва сигналізує, що вільний світ не дозволить нав’язати військову агресію і право сили як спосіб вести справи.

"Агресори, терористи отримають відсіч і будуть притягнуті до відповідальності. Впевнений, що цей візит додасть динаміки у процес прийняття рішень щодо надання Україні зброї, яка нам потрібна для перемоги", - підсумував Резніков.

Втрати РФ у війні

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року за 23 лютого 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 145 850 осіб.

У Міністерстві оборони України назвали 10 головних перемог українських захисників за рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Бійці ЗСУ щодня захищають Україну від загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: