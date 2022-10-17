Небезпека ударів залишається високою цілодобово.

У Чорному морі ворог збільшив до 16 "Калібрів" загальний залп свого корабельного угруповання.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 15:00.

"Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 4 кораблі та катери, які маневрують уздовж кримського узбережжя. Серед них - 2 носія крилатих ракет із сумарним залпом 16 "Калібрів", - сказав Назаров.

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Він додав, що окупанти збільшують кількість атак на Україну дронами та ракетами повітряного та морського базування.

"Небезпека ударів залишається високою цілодобово", - підкреслив спікер.

Як повідомляв УНІАН, по підсумкам відносно обстановки за 16 жовтня, в Чорному морі вороже корабельне угруповання - 6 кораблів, серед яких 1 вдк та 2 надводних ракетоносії, тримали напоготові 12 "Калібрів".

Обстріли України 17 жовтня: що варто знати

Цього ранку росіяни завдали ракетних ударів та атакували дронами кілька регіонів України.

Зокрема, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе. За останньою інформацією, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі Києва, куди влучив російський дрон, витягли тіла чотирьох загиблих мирних мешканців.

Також відомо, що ракетного удару завдали по Сумській області – загинули щонайменше троє людей.

Крім цього, результаті атак окупантів сьогодні вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру у центральному та північному регіонах України, можливі аварійні відключення.

Після 12:00 по всій країни було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше двох годин. У цей час, за попередньою інформацією, було атаковано Тернопільську, Вінницьку, Хмельницьку області. Крім цього, ворог запустив ракети у бік Києва, але їх було збито.

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