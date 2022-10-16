Ворог тримає напоготові два носії крилатих ракет з сумарним залпом до 10 "Калібрів" та ворожий великий десантний корабель.

У Чорному морі чисельність корабельного угруповання ворога зменшилась удвічі.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що в Чорноморській операційній зоні основні зусилля противника зосереджені на підтриманні сприятливого оперативного режиму та контролі цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

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"Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі зменшилась удвічі і становить 6 кораблів, які не змінюючи району, ховаються за мисом Тарханкут уздовж узбережжя Криму. Напоготові два носія крилатих ракет з сумарним залпом до 10 "Калібрів" та ворожий великий десантний корабель", - розповів речник ОК "Південь".

Ситуація в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня у Чорному морі 11 бойових кораблів ворожого флоту маневрували поблизу узбережжя Криму, серед них два великі десантні кораблі та три ракетоносії з 12-ма "Калібрами".

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні. За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у росіян виникли серйозні проблеми з логістикою після вибухів на Кримському мосту.

Через погану погоду окупанти зупинили навіть пороми. Це унеможливлює сполучення у Керченській протоці.

Разом з тим російські окупанти продовжують спроби наступу у Донецькій області. Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках - Краматорському, Бахмутському і Авдіївському.

За прогнозом західних аналітиків, наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними. Росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

Своєю чергою, екс-командувач армії США в Європі Бен Годжес переконаний, що українські війська будуть продовжувати тиснути на ворога і далі та отримувати успіхи.

З початку повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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