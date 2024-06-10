Аналітики кажуть, що загарбники могли зайти на територію селища в будь-який інший день.

Селище Рижівка на Сумщині фактично перебуває у "сірій зоні", на його територію регулярно заходили російські диверсійно-розвідувальні групи.

За словами аналітиків DeepState, ситуація там не змінювалася від початку повномасштабного вторгнення. "Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні "ахмат-чай" опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рижівка знаходиться за річкою, вона фактично була "сателітом" російського селища Тьоткіно в Курській області. "Великої доцільності кидати туди сили - немає, адже треба контролювати і Тьоткине в такому разі.Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію - планує. Чи зробить він це - покаже час", - зазначили аналітики.

Відео дня

На їхню думу, такі рухи російських окупантів здатні відтягувати українські резерви з інших напрямків, тому Сили оборони мають бути готові до подібних сценаріїв.

Ситуація у Рижівці: останні новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вони три дні билися за українське селище і тепер контролюють його.

Водночас голова Білопільської громади Юрій Зарко сказав журналістам, що російських загарбницьких військ на території селища немає.

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