За словами Романа Костенка, той, хто підписує контракт, залежно від звання може отримати зарплату від 3 до 5 тисяч доларів на місяць.

Одну з головних ролей для проведення мобілізації в Україні має відігравати мотивація воїнів. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

За його словами, той, хто підписує контракт, залежно від звання може отримати зарпалту від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. У його проекті закону, зокрема, визначаються терміни, які боєць проводить у бойовому розпорядженні. Згідно з ними, підвищується і коефіцієнт зарплати.

"6 місяців – коефіцієнт збільшується у півтора рази. Тобто мінімальна зарплата у 20-100 тисяч має зростати до 30-200 тисяч відповідно і далі", - розповів нардеп.

Він додав, що за ліквідацію ворожого танку екіпаж або окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів. При цьому на цей пункт заохочення особового складу необхідно 1 мільярд 800 мільйонів гривень, враховуючи показники 2023 року.

"Я впевнений, що ця мотивація дасть поштовх бійцям іти і знищувати більше техніки", – зазначив Костенко.

Депутат також повідомив, що окремим пунктом іде питання ветеранських виплат. Так, мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність, встановлюються за групами:

третя – 15 тисяч гривень;

друга – 20 тисяч гривень;

перша – 25 тисяч гривень.

"Потім, якщо ти 12 місяців був у бойових діях і при цьому прослужив 24 місяці, ти маєш право на безкоштовне розмитнення, завезення собі будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", – уточнив Костенко.

Мобілізація в Україні - останні новини

7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. "За" проголосували 243 народних депутати при необхідних 226.

В оновленому законопроекті прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Також пропонується знизити призовний вік до 25 років, скасувати строкову службу та запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

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