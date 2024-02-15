Йдеться також про тих, хто перебуває на волі і має судимість.

У новому законопроекті Кабміну про мобілізацію пропонують дозволити мобілізацію засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує "радикальніші кроки".

В ефірі телемарафону глава відомства Денис Малюська заявив, що питання не у дозволі служити і не в тому, скільки буде охочих серед засуджених.

"Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", – наголосив міністр.

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За його словами, якщо громадянин колись учинив злочин, отримав покарання і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.

"У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", – сказав Малюська.

Він додав, що йдеться про "десятки тисяч людей".

"Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?", – пояснив свою позицію міністр.

Крім того, Мін'юст займається напрацюваннями й у іншому питанні – щодо тих, хто ув’язнений. У цьому випадку підхід буде "трішки інший". Малюська зазначив, що у відомстві хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.

Мобілізація в Україні

Доктор економічних наук Андрій Длігач попередив, що нова масштабна хвиля мобілізації в Україні призведе до економічного колапсу в країні.

Водночас підполковник Михайло Ніколов із 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ наголошує, що Україні потрібна тотальна мобілізація.

УНІАН називав діагнози, з якими не заберуть до армії з 1 лютого. Зокрема, відстрочка від армії можлива, якщо людина призовного віку потрапляє під відповідну категорію.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроект про мобілізацію. Народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський переконаний, що цього місяця його не ухвалять.

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