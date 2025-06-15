Як стверджує FT, це був явний цілеспрямований удар по американській аерокосмічній компанії.

Під час однієї з останніх російських атак на Київ минулого тижня було серйозно пошкоджено офіс компанії Boeing у Києві. При цьому, як пише Financial Times, посилаючись на українських чиновників і співробітників Boeing та проаналізовані фотографії, це був явний цілеспрямований удар по американській аерокосмічній компанії.

"За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників і глави Американської торговельної палати в Україні, будівля була однією з цілей, уражених у неділю ввечері під час одного з найінтенсивніших ударів за всю війну", - пише видання.

Зображення, опубліковані Державною службою України з надзвичайних ситуацій і підтверджені FT, показали серйозні пошкодження будівлі та рятувальників, які гасять пожежу всередині.

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Представник Boeing відмовився коментувати атаку, зазначивши лише, що жоден з працівників компанії не постраждав під час бомбардування.

Як нагадує видання, Boeing - одна з найвідоміших американських компаній, представлених в Україні, діяльність якої здебільшого зосереджена на інжинірингу та технічній підтримці. Кількість співробітників компанії в Україні налічує близько 1000 осіб, вона продовжувала працювати в країні практично без перешкод, незважаючи на війну Росії.

При цьому зазначається, що на початку цього року керівники Boeing зустрілися зі своїми колегами з компанії "Антонов" і міністром оборони України, щоб обговорити нові спільні проєкти, включно з безпілотними системами і виробництвом боєприпасів.

"Очевидний напад на таку відому американську компанію на території України і завдані їй збитки можуть викликати гнів президента Дональда Трампа", - зазначає FT.

Цей удар також може викликати питання про те, чи розширює Росія свої цілі для ударів на західні компанії, що мають зв'язки з оборонним і авіаційним секторами України.

Атака на Україну в ніч на 9 червня

Як повідомлялося, Росія атакувала безліч областей, зокрема, Рівненська область пережила наймасштабнішу повітряну атаку за весь час війни. Основний удар припав на місто Дубно, де розташований військовий аеродром.

Також повідомлялося, що внаслідок нічного нальоту на Київ у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю.

Крім Рівненської області та Київщини вибухи також лунали в Тернопільській, Полтавській та Черкаській областях, у Харківській, Сумській, Донецькій областях.

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