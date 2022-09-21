Наразі немає інформації про жертв чи постраждалих унаслідок "прильоту".

О 13:05 у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу та закликали негайно йти в укриття. Згодом стало відомо про "прильоти".

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав у своєму Телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Згодом низка місцевих пабліків повідомили про те, що у місті чути вибухи й нібито зафіксовано "прильоти".

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О 13:53 інформацію про атаки на Запоріжжя з повітря російськими окупантами підтвердив і Куртєв. Щоправда, подробиць не розкрив.

"У Запоріжжі зафіксовано прильоти. Деталі згодом. Перебувайте в безпечних місцях", - наголосив секретар Запорізької міськради.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух згодом уточнив, що Росія завдала ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше ворог не один раз атакував Запоріжжя. 20 вересня стало відомо, що російські окупанти на захопленій частині Запорізької області запроваджують обов'язкові перепустки. Нова "система" загарбників почне діяти з початку жовтня.

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