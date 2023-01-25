Уряд РФ доручив це ФСВП.

Російські загарбники хочуть створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії.

Про це йдеться в розпорядження уряду Росії від 23 січня. Федеральній службі виконання покарань Росії доручили створити 12 колоній в "ДНР" і 7 - в "ЛНР". Також російська влада хоче відкрити виправні установи на окупованих територіях Херсонської (3) та Запоріжської (2) областей.

Також уряд РФ хоче створити три лікувальних виправних установи і три виправних центри.

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Беззаконня на окупованих територіях

Як відомо, після деокупації в українських містах і селах знаходили катівні російських загарбників.

У Херсонській області правоохоронці знайшли сім катівень і вісім місць несвободи. Тільки в ізоляторі тимчасового утримання підтвердили понад 300 випадків тортур.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що російські загарбники тримали у катівнях навіть дітей.

Восени стало відомо, що російська армія перевезла з Херсонської області до Росії тисячі українських в'язнів.

За словами президента України Володимира Зеленського, жодна міжнародна організація досі не змогла отримати доступ до місць утримання українських полонених в Росії.

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