Також на території колонії перебуває військова техніка.

Окупанти розміщують свій особовий склад у виправній колонії в Херсонській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон)",- сказано в повідомленні.

Наразі, за даними розвідки, колонія №10 використовується як місце проживання особового складу окупаційної армії, також на території перебуває військова техніка.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються закріпитися в окупованих районах Херсонської області. Задля цього окупанти розгортають потужне угрупування, що включає сухопутний, повітряний і морський компонент.

Ворог має намір створили систему логістичного забезпечення, використовують для цього захоплені залізницю, порти і аеродроми.

З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: