У мережі повідомляють про пожежі.

Ввечері 4 березня російська армія знову масовано атакувала Одесу та Одеську область ударними БПЛА. Вже відомо про пожежі та постраждалу людину.

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері на Одещині оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли, що з Чорного моря на Одесу йдуть 17 ударних дронів. За кілька хвилин було уточнено, що "шахеди" здійснили дивний маневр - розвернулися та попрямували у зворотному напрямку. Однак вже незабаром вони повернулися.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олен Кіпер попросив жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Моніторингові канали повідомили, що з боку Чорного моря близько двох десятків БПЛА сунуть "натовпом" у бік обласного центру, міст Чорноморськ, Південне тощо. Згодом стало відомо, що на Одесу та передмістя з моря прямує нова партія дронів.

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У різних районах міста чули потужні вибухи, аналогічні повідомлення у мережах зробили жителі Чорноморська. Також люди кажуть, що в Одесі та передмісті виникли кілька пожеж. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема у чоловіка - осколкові поранення.

Люди пишуть, що палають житлові будинки та чути сирени "швидких", а в частині міста зникло світло. Мер Одеси Геннадій Труханов згодом підтвердив інформацію про проблеми через російську атаку:

"Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі. Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби".

За даними Кіпера, уламками збитих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси, є займання. Наразі пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.

Також окупанти атакували Білгород-Дністровський район Одещини балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована.

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