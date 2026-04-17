Росія масовано атакувала порт на Дунаї: що відомо

Також окупанти завдали ударів по Дунайському біосферному заповіднику.

У ніч на 17 квітня російська окупаційна армія завдала масованого удару по півдню Одещини, зокрема по одному з морських портів на Дунаї – спалахнули пожежі, пошкоджено будівлі та контейнери.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, цієї ночі російські терористи масовано атакували мирну Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури. На кількох локаціях спалахнули пожежі. Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків, додав посадовець. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" уточнили, що росіяни завдали удару по порту на Дунаї.

"Пошкоджені будівлі та інфраструктура порту, зокрема адміністративні, виробничі та господарські приміщення, а також окремі ділянки залізничної інфраструктури. Зафіксовано локальні загоряння, які оперативно ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працюють відповідні служби, триває уточнення інформації та оцінка наслідків. В адміністрації запевняють, що порт працює в штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації.

Про атаку також повідомила Ізмаїльська РДА Одеської області – за словами посадовців, вночі 17 квітня ворог атакував Ізмаїльський район, де постраждала портова інфраструктура, в результаті влучань пошкоджено складські, адміністративні будівлі та цивільні будинки. Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко наголосив, що агресор піддав місто масованій атаці БпЛА. Для отримання відповідної допомоги постраждалих просять звернутися до чергових спеціалістів Управління житлово-комунального господарства та Управління праці та соціального захисту населення Ізмаїльської міської ради.

Також внаслідок атаки спалахнули пожежі на території Дунайського біосферного заповідника. Про наслідки поки не повідомляється. Водночас відомо, що більша частина території заповідника розташована у північно-східній частині дельти Дунаю в межах України в околицях міста Вилкове Ізмаїльського району Одещини. На сході межує з Чорним морем, а на півдні – з Румунією.

Флора заповідника нараховує близько 950 видів судинних рослин, які належать до 371 роду та 97 родин, 16 видів занесені до Червоної книги України. По кількості видів фауни дельта Дунаю є чи не найбагатшим місцем у сучасній Європі.

Удар по Україні 16 квітня - що відомо

Нагадаємо, протягом ночі 16 квітня армія РФ атакувала Одесу ударними дронами та балістичними ракетами. За даними ОВА, загинуло дев’ятьох людей, ще понад два десятки – постраждали. Зранку ворог знов почав атакувати обласний центр, кілька годин на малій висоті над містом літали "Шахеди" - удари завдавалися по цивільній та портовій інфраструктурі. У місті внаслідок атаки на території одного з міських ринків постраждали троє людей, у тому числі дитина. Пошкоджено дах та скління автосалону, один з дронів поцілив у цивільне вантажне судно під прапором Науру, де сталося загорання одного з контейнерів.

