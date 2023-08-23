Причиною є розгалужена мережа Starlink в Україні.

Росія намагається придушити зв'язок Starlink в Україні, але безуспішно, заявив командувач космічними силами Сполучених Штатів Америки генерал Ченс Зальцман в інтерв'ю The Washington Post.

Зальцман розповів, що космічна оборона США зараз вразлива, так як більшість їх розвідувальних і комунікаційних можливостей розміщена на декількох супутниках, які можуть бути легкою здобиччю.

У той же час він зазначив, що США планують усунути цю вразливість, створивши на низькій навколоземній орбіті мережу з супутників для зв'язку та інших цілей. Він зазначив, що перші 10 супутників були запущені в квітні, ще 18 планується запустити до кінця року, а в наступному році — ще 160. Загалом мережа може зрости до 1000 супутників.

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У цьому розповсюдженні низькоорбітальних супутників космічні сили США слідують за революцією малих супутників, розпочатою сузір'ям Starlink, запущеним SpaceX Ілона Маска, додав генерал.

"Розгалужена мережа супутників є набагато складнішою проблемою для націлювання", - сказав Зальцман. - "Насправді ми спостерігаємо наслідки цього в Україні за допомогою сузір'я Starlink. Росіяни намагаються його придушити, але безуспішно".

Starlink в Україні

Компанія SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink одразу після повномасштабного вторгнення - перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

У квітні 2023 року в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Росія знайшла спосіб глушити Starlink в Україні. The Washington Post писав про те, що у Кремля сім комплексів, які здатні відстежувати супутник.

Пізніше в ЗСУ відзначали, що окупанти глушать роботу Starlink на "нулі" і на даний момент відомо про те, що агресор готує систему придушення сигналу Starlink до промислового виробництва.

Станом на початок червня 2023 року в Україні було 30 тис.платформ Starlink.

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