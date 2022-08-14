Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли.
У своєму відезверненні президент наголосив, що Україна завжди прагнула і прагне миру й багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Утім РФ вірить у терор.
"Росія перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли – на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати, але ми повинні боротися на всіх рівнях, на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде Росія, а отже, тим менше часу триватиме ця війна.
Як писав УНІАН, раніше радник голови ОПУ Олексій Арестович описав ситуацію в російській армії як управлінську і стратегічну кризу. Він зазначив, що у цій ситуації Росія вдається до шантажу.
Радник голови ОПУ впевнений у безглуздості такого шантажу, чого б він не торкався - катастрофи на АЕС, ядерної зброї або захоплення Сувалкського коридору.
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