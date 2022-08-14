За його словами, за неповних два тижні з трьох українських портів вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і понад двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати експортної зернової ініціативи.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшло вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку", - зауважив глава держави.

Він додав, що це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи та дало певну надію на спокій країнам-споживачам української агропродукції.

"І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи і не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів", - підкреслив Зеленський.

Глава держави нагадав, що вже прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН - це постачання зерна, зокрема для Ефіопії, де "особливо жорстка ситуація з голодом". Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний", додав він.

"Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" - вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює усьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш ніж двом третинам експорту залізницею за минулий місяць", - констатував Зеленський.

Президент підкреслив, що це робочі місця для українців, це кошти, які необхідні для української посівної наступного року, і це доходи державного бюджету України.

"Нарощувати економічну активність - це обов'язковий елемент шляху до перемоги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС.

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