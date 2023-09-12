Ватажок РФ придумав, чому росіяни не можуть припинити війну.

Російський диктатор Володимир Путін зробив дивні заяви про контрнаступ Збройних сил України та про переговорний процес.

Ватажок РФ на "Східному економічному форумі" стверджував, що росіяни не можуть припинити війну, оскільки Україна здійснює контрнаступальні дії. "Як ми можемо припинити бойові дії, якщо йде контрнаступ", - сказав він.

Також він зробив болючу заяву щодо переговорів. "Що стосується переговорного процесу - якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай тоді скасують указ президента України, який забороняє вести переговори", - поділився плодом фантазії диктатор.

Відео дня

Війна в Україні - важливі новини

Українська влада на початку червня підтвердила, що контрнаступ наших військ стартував. ЗСУ активно борються з росіянами, які захопили частину сходу та півдня нашої держави. Примітно, що РФ навіть не оголошувала Україні війну, а стверджувала, що почала рано вранці 24 лютого 2022 року "спецоперацію" нібито для "звільнення Донбасу".

На початку війни українська і російська сторони вели переговори, проте РФ навіть відмовилася запровадити припинення вогню. На початку жовтня 2022 року Київ офіційно відмовилася від переговорів з Володимиром Путіним. Це сталося після того, як влада Росії вирішила незаконно "привласнити" захоплені українські території.

У вересні поточного року президент України Володимир Зеленський заявив, що ватажок росіян домовляється лише сам з собою.

Вас також можуть зацікавити новини: