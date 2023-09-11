Російський диктатор хоче відновити СРСР, підкреслив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дипломатія з Володимиром Путіним є помилкою, оскільки російський диктатор домовляється тільки сам з собою.

Люди, які хочуть поговорити з особою в Кремлі, самі себе обманюють, розповів глава української держави в інтерв'ю The Economist. Зеленський додав, що мета Путіна - відновлення СРСР.

"Помилка не в дипломатії. Помилка - дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам з собою", - заявив лідер України. Президент додав, що війна триватиме, поки РФ буде на нашій землі.

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На початку повномасштабного вторгнення росіян на українську землю - у березні 2022 року, пройшло кілька раундів переговорів між представниками нашої країни та Росії. Українська сторона пропонувала під час переговорів припинити вогонь, проте РФ відмовилася від реалізації пропозиції.

Пізніше радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк сказав, що зараз з росіянами не можна вести переговори про мир, оскільки супротивнику потрібні перемовини, щоб втягнути українців у багаторічний процес обговорення, паралельно з яким він продовжить нас "вбивати політично і фізично". Київ вирішив силовим шляхом звільнити всі свої території.

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