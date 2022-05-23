Окрім того, вночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район Харківської області: там зайнялися приватні будинки, магазин та кафе.

Вранці 23 травня російські військові вдарили по Харкову в районі Павлового Поля.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту. Один чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею. За добу загалом по Харкову - 2 поранених", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вчора із реактивних систем залпового вогню було обстріляно Київський район. Також окупанти обстрілювали Циркуни: 2 людей отримали поранення. В Первомайському - 1 поранений. 1 цивільний постраждав від обстрілів Балаклії.

Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район: там зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. Ніхто не постраждав.

У районі Ізюма ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, в Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки зруйновано.

"Знищені вщент практично всі житлові багатоповерхові будівлі, їх неможливо відновити, потрібно будувати нові", - розповів він.

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