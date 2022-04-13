На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога.

Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли Харкова та авіаобстріли Маріуполя, завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці Генштабу у Фейсбук у середу.

На Донецькому та Таврійському напрямках супротивник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається заволодіти окремими населеними пунктами, безуспішно.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво знизив використання авіації у зв'язку з погодними умовами", – поінформували в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

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