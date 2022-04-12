Ситуація у місті важка, тому підрахунок жертв ускладнюється.

В оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в коментарі CNN.

"Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав Кириленко.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація у місті важка та додав, що підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

Він також прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі.

"Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій, на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано", - сказав Кириленко.

Хімічна атака на Маріуполь: що відомо

Ввечері у понеділок бійці полку "Азов", які боронять від окупантів Маріуполь, заявили про хімічну атаку росіян.

Окупанти, за словами захисників, скинули на місто з БПЛА отруйну речовину невідомого походження.

Троє людей мають чітко виражені симптоми отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків, повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький.

Офіційного підтвердження від командування ЗСУ поки не надходило. Збору аналізів постраждалих перешкоджають безперервні бойові дії у Маріуполі.

Цьому передувала заява представника "ДНР" Басуріна про необхідність застосування "хімічних військ" проти ЗСУ на "Азовсталі".

Британія та США перевіряють отриману інформацію, після чого вживатимуть заходи.

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