Також були переміщені військові та деяке обладнання.

Росія вивезла з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там з 2020 року. Ймовірно їх забрали для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії MaxarTechnologies. Військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету помітив зникнення ППО. Ймовірно, це були комплекси С-300В4.

Зазначається, що ракетні підрозділи, оснащені цими ЗРК, були дислоковані в затоці Хітокаппу в Іторофу (відомій у РФ як затока Касатка), і поблизу центрального поселення Кунаширі Фурукамаппу (у РФ Південно-Курильськ). Минулого року там були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.

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На його думку, окупанти також забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. Коїдзумі вважає, що зброя, яка зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, та війська з Далекого Схожу відправляться на фронт в Україні. За словами експерта, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.

Війна в Україні - втрати РФ у війні

Станом на сьогодні Росія втратила близько 263 тис. 020 військових, з яких 610 ліквідовано минулої доби. Кількість втраченої техніки також рахується тисячами.

Бійці Національної гвардії України вчора знищили російські зенітно-ракетний комплекс "БУК" та вогнеметну систему "Солнцепьок" на Куп’янському напрямку.

При цьому ЗСУ прорвали ділянку основної лінії оборони Росії на південному фронті.

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