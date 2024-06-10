Військово-повітряні сили РФ досы не побудували надійні укриття для своїх найцінніших літаків.

Стає все більш очевидним, що український БПЛА серйозно пошкодив і, можливо, знищив винищувач Су-57 російських ВПС в Астраханській області РФ на аеродромі "Ахтубінськ".

Як пише Forbes, цілком можливо, ще тоді ж був пошкоджений ще один такий літак. Це підтвердив речник української розвідки Андрій Юсов.

Військово-повітряні сили Росії зосередили в Ахтубінському державному льотно-випробувальному центрі багато своїх найкращих бойових літаків, у тому числі нові винищувачі Су-35, безпілотники "Охотник" і, звісно, ​​Су-57, які є відповіддю Росії американській Lockheed Martin F- 22 винищувача-невидимки.

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Ще в 2019 році на тому аеродромі було щонайменше шість двомоторних надзвукових Су-57. Наземні екіпажі регулярно паркували реактивні літаки просто неба, що викликало різкий протест популярного форуму російських авіаторів Fighterbomber.

У їхньому Telegram-каналі обурювались, чому через 28 місяців війни Росії проти України військово-повітряні сили не побудували надійні укриття для своїх найцінніших літаків. При цьому Fighterbomber підтвердив, що СУ-57 отримав осколкові пошкодження під час суботнього нальоту.

"За ціною лише цього Су-57 можна було б побудувати укриття", — зазначив Fighterbomber, додавши, що тільки "якщо ви не залякуєте [підрядників] попутно і не дасте відкатів".

Дефіцит посилених укриттів для літаків не є виключно російською проблемою. Українці також мають погану звичку час від часу паркувати свої військові літаки просто неба на аеродромах у зоні дії російських безпілотників "Ланцет".

Але українці завдають ударів по російських аеродромах ефективніше за ворога — багато в чому завдяки зростанню запасів безпілотних літальних апаратів великої дальності та відносній млявості росіян у прийнятті рішень.

Командувачі ВПС України часто, іноді більше одного разу на день, розкидають свої літаки по великій мережі невеликих аеродромів і навіть злітно-посадкових смуг на автомагістралях — усе це в превентивних зусиллях ускладнити російські нальоти на припарковані літаки. Водночас росіяни цього не роблять. Зазвичай, коли вони змінюють базу, це є результатом давно запланованого руху. Часто це відбувається у відповідь на те, що певні бази постійно піддаються атакам українських ракет або безпілотників.

Чому Ахтубінськ особливий

"З його аеродромом, лабораторіями, великими випробувальними майданчиками, стрільбищами та інтригуючими новими бункерними комплексами, Ахтубінський державний льотно-випробувальний центр ... став одним із найцінніших активів для Міністерства оборони Російської Федерації", — стверджує нідерландський веб-сайт зі спостереження за літаками Scramble.

Су-57 на базі знаходяться там, тому що це найкраще і, можливо, єдине місце, де можна перевірити усі якості цих реактивних літаків.

Російські військово-повітряні сили можуть не вивезти вцілілі Су-57 з Ахтубінська, не поставивши під загрозу розвиток цього типу. Але якщо вони оцінять небезпеку, то можуть прислухатися до поради Fighterbomber і побудувати якісь укриття. Українська сторона сподівається, що російська авіація не прислухається до цієї розумної поради.

Знищення Су-57 - що відомо

В українській розвідці зазначили, що 8 червня в Астраханській області РФ на аеродромі "Ахтубінськ" за 589 кілометрів від лінії фронту було уражено винищувач Су-57.

Згодом у розвідці додали, що могли бути уражені два російських "надсучасних" винищувача Су-57.

Російські пропагандисти визнали, що аеродром в Ахтубінську був атакований. До аеродрому в Ахтубінську долетіли три дрони.

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