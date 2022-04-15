Дипломатична нота була спрямована після того, як президент Джо Байден схвалив розширення спектра озброєнь України.

Росія у вівторок направила США офіційну дипломатичну ноту із попередженням про те, що постачання Україні систем озброєння "підливають олії" у конфлікт і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Про це повідомляє видання The Washington Post, яке ознайомилося з копією ноти.

Документ називається "Про занепокоєння росії у зв’язку з масованими поставками озброєння та військової техніки київському режиму" був направлений до Держдепу посольством Росії у Вашингтоні.

"Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки", — йдеться у ноті.

Дипломатична нота була спрямована після того, як президент Джо Байден схвалив розширення спектра озброєнь України.

"Те, що росіяни говорять нам приватно, — це те саме, що ми говорили світові публічно — що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", — сказав високопосадовець адміністрації президента США.

Експерти припустили, що Росія готується атакувати колони зі зброєю. "Вони націлилися на склади постачання у самій Україні, де зберігалися деякі з цих запасів. Реальне питання полягає в тому, чи підуть вони далі спроб націлити зброю на територію України, чи спробують вони уразити самі конвої постачання і, можливо, країни НАТО на кордоні України, які є перевалочними пунктами для постачання", – сказав колишній директор з аналізу росії в ЦРУ Джордж Біб.

За словами Біба, якщо російська армія "спіткнеться" і на наступному етапі війни, то ризик того, що Росія націлиться на постачання НАТО, значно зросте.

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