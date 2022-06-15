Міністр оборони США заявив, що необхідно забезпечити, аби Україна могла захисти себе, своїх громадян і свою територію.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликає міжнародних партнерів посилити зусилля для допомоги захисту України від повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.

Остін наголосив, що сьогоднішня третя зустріч проходить у зв'язку непохитною рішучістю надати Україні можливості, які вона терміново потребує для самозахисту.

Він заявив, що вдячний за надання значної безпекової допомоги Україні Контактною групою після попередніх двох засідань, але наголосив, що не можна припиняти надання допомоги і не можна "втрачати енергію".

"Ставки занадто високі", - наголосив Остін.

Міністр оборони США відзначив, що "Україна стикається з вирішальним моментом на полі бою". "І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва і переоцінки бойових цілей, Росія змінила свою увагу на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким Україна стикається. Росія застосовує обстріли дальнього радіуса дії, аби спробувати придушити українські позиції. І Росія продовжує нерозбірливо бомбардувати українську суверенну територію і безвідповідально наражати на небезпеку українське цивільне населення", - сказав Остін.

"Тому, ми повинні посилити нашу спільну відданість самозахисту України і ми повинні підштовхувати себе навіть ще сильніше, аби забезпечити, щоби Україна могла захищати себе, своїх громадян і свою територію. Але не треба помилятися: неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії не лише становить небезпеку для України, це й загроза європейській безпеці", - наголосив Остін.

Він заявив, що потрібно продовжувати виступати з метою відповіді на цей виклик.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні звернеться до міністрів оборони країн-членів НАТО і візьме участь у засіданні Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3").

Сьогодні у Брюсселі Резніков озвучить термінові потреби України в отриманні необхідного озброєння.

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