Посол жалівся, що його безпосередній шеф Путін не хоче з ним говорити - "з 2017 року".

Російський посол у США Анатолій Антонов намагається публічно дистанціюватися від кремлівської верхівки та водночас просуває путінську дезінформацію.

Про це попереджає Центр з протидії дезінформації при РНБО.

Позиціювання Антонова в інформаційному просторі США має три складові, пояснюють фахівці при Радбезі.

Спочатку Антонов через видання Politico, WSJ, The Washington Post та інші розповідав, що представники всіх державних установ США відмовляються співпрацювати з ним. Також посол жалівся, що його безпосередній шеф Путін не хоче з ним говорити - "з 2017 року".

Та невдовзі посол через ті ж медіаресурси почав заявляти про переслідування співробітників його посольства, мовляв, російським дипломатам в США "погрожують розправою".

"Зараз заяви посла про те, що "Росія ніколи не капітулює", а "Україні не можна поставляти важке озброєння" активно цитують провідні західні медіа, подаючи його тези як альтернативну точку зору представника РФ, який просто виконує свою роботу", - наголошують експерти.

Як писав УНІАН, у квітні 2022 року Антонов відкрито пригрозив уряду США війною з Росією у разі подальшої військової підтримки ЗСУ.

Раніше Антонов був серед тих, хто заперечував воєнні злочини російських військ у Бучі проти мирного населення, називаючи задокументовану різанину "провокацією".

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