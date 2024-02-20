У Кринках ситуація не проста, ворог намагається вибити звідти українські війська.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що на Кінбурнській косі постійно відбувається ротація особового складу російських окупантів.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що відбувається на Кінбурнській косі, яка залишається тимчасово окупованою у Миколаївській області.

"Там постійно відбувається ротація особового складу. Тому що це дуже складний напрямок їхнього перебування. Дійсно: півострів, зі складною географією, ландшафтом складним, оскільки там місцевість не дозволяє дуже легко і зручно облаштовувати вогневі позиції", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що ті ворожі позиції, які були облаштовані на косі на початку повномасштабного вторгнення, вже всі розкриті та фактично знищені українськими військами. Тож окупантам доводиться "нашвидкоруч облаштовувати те, звідки можуть нанести ураження".

"Час він часу вони там про себе нагадують. Зараз теж активізують на тому напрямку FPV-дрони. Оскільки працювати артилерією там не дуже зручно. Привозити туди важку техніку кожного разу для них важко. Ми відпрацьовуємо у відповідь відразу після кожного агресивного випаду з їхнього боку", - розповіла речниця.

Гуменюк додала, що загарбники практично щодня обстрілюють акваторію Дніпровсько-Бузького лиману. "І це основний напрямок їхнього терору. Тому що вони опікуються тим, щоб Миколаївщина не була залучена до навігаційного коридору. Бо там є порти, і вона могла б потенційно долучитися і розвивати регіон після того, як була там ворожа присутність", - пояснила вона.

Також на запитання щодо лівого берегу та ситуації в Кринках Херсонської області, речниця зауважила, що обстановка там не проста. "Ворог продовжує штурмувати наші позиції, не полишає спроб вибити нас звідти, бо має таке надзавдання до березневих виборів", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що за минулу добу окупанти здійснили там п’ять штурмів, які були відбиті українськими військовослужбовцями. Жодних позицій Сили оборони України не втратили. "Ми продовжуємо укріплюватися і працювати над розширенням плацдарму, а ворог продовжує так звані "м’ясні штурми", не використовуючи бронетехніку. Оскільки має таку заборону після дуже потужних втрат на перших спробах таких штурмів", - сказала вона.

Крім того, на запитання щодо загалом поточної ситуації на півдні та загроз з південного напрямку речниця розповіла, що на півдні знову активізували FPV-дрони, оскільки трохи зійшов туман. Крім того, зберігається небезпека і з акваторії Чорного моря.

"Незважаючи на те, що ракетоносії всі заведені в пункти базування, все ж таки вони там є і можуть долучитися до несення бойового чергування за 2-3 години. Вони є, вони споряджені. І ракети типу "Калібр" продовжують загрожувати всій території України", - зауважила Гуменюк.

Так, ворожа активність триває, зокрема і з використанням артилерії та повітряного простору, що стосується безпілотників різного типу. "Але бачимо, що з авіацією у ворога трохи скрутніше: вони зараз поки що на паузі", - сказала вона.

На уточнення, чи взагалі в акваторії Чорного моря немає російських кораблів, речниця розповіла, що там знаходяться два кораблі, які забезпечують охорону самого пункту базування.

Більше про дії РФ на Кінбурнській косі

Раніше Гуменюк зазначала, що з Кінбурнської коси росіяни намагаються відвертати увагу Сил оборони України від Херсонського напрямку. Зокрема, з цієї метою ворог періодично посилює обстріли на Очаківському та Куцурубському напрямках.

Водночас вона наголосила, що на тій ділянці окупанти відчувають небезпеку. За словами Гуменюк, ворог розуміє, що поїздка на Кінбурнську косу - це квиток в один кінець.

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