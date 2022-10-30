Внаслідок ворожих дій постраждали райони більш як 45 українських населених пунктів.

За добу противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Генштабі наголошують, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти українців.

"Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані "кадирівці". Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита", - додали у Генштабі.

Також наголошується, що продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так, на Сіверському напрямку окупанти з мінометів та ствольної артилерії атакували в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстрілював з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка.

Тим часом на Бахмутському напрямку російські загарбники атакували з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

У Генштабі також розповіли, що на Новопавлівському напрямку окупанти обстрілювали з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

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