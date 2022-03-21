Об'єктом впливу російських спецслужб стала угорська громада області.

На Закарпатті фіксують підривну діяльність російських спецслужб, яка виражається у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію ситуації в регіоні.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віктор Микита у своєму Телеграм-каналі.

За його даними, об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада Закарпаття. Її представникам почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

"Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України". Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Ситуація повністю контрольована", - запевнив він.

Очільник області подякував представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.

"У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття!", - резюмував керівник ОВА.

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