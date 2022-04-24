Ворог продовжує часткове блокування Харкова.

Росія накопичує угрупування військ шляхом перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області в напрямку Харківщини.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М".

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

З метою ускладнення переміщення українських сил в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.

Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

Як писав УНІАН, українськими військовими з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини.

Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки. Загальні втрати противника становлять 74 рашисти й 13 одиниць техніки.

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